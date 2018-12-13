Sara hastasına minibüsteki doktor müdahale etti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaldırımda yürürken kriz geçiren sara hastası Mehmet Ayberk'e yoldan geçen minibüsteki doktor müdahale etti.



Olay, Diyarbakır- Mardn karayolu Çınar ilçesi yakınlarındaki TRT Kavşağı'nda meydana geldi. Diyarbakır'da oturan sara hastası Mehmet Ayberk, çalıştığı fabrikadan çıkıp, araca binmek için yola doğru yürürken, kriz geçirdi. Bu sırada yoldan geçen yolcu minibüsünün şoförü, kaldırımda yatan Ayberk'i fark edip aracı durdurdu. Şoför ve bazı yolcular koşarak yerde çırpınan Mehmet Ayberk'in yanına gitti. Yolcular arasında bulunan doktor, Mehmet Ayberk'e müdahale ederek rahat soluk almasını sağladı, el ve kollaına masaj yaptı.

Bir süre sonra kendisine gelen Ayberk, cebindeki ilaçları çıkartarak içti. Ayberk, ambulans çağrılmasını istemedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen dotor, Mehmet Ayberk'i yol kenarında fark ettiklerini, yola yuvarlanmamasının büyük şans olduğunu söyledi.