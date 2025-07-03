Saraçhane'de gözaltına alınan 34 şüpheli için yeni gelişme
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CHP'nin Saraçhane mitinginde gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 'nin 1 Temmuz'da Saraçhane'de düzenlediği mitingde taşkınlık çıkaran ve polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 34 şüpheliden 15’i tutuklama talebiyle 19 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
DHA
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