Saran 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocukları ağırladı

19 yıldır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden yüzlerce başarılı öğrenciyi İstanbul’da ağırlayan Saran Group’un bu yılki konukları; Kırıkkaleli ve Hakkarili çocuklar oldu. Her iki ilden gelen toplam 60 öğrenci üç gün boyunca, Rahmi Koç Müzesi, Miniatürk, Vialand, Florya Akvaryum, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı gibi simge yerleri gezdikten sonra Boğaz turu yaptılar.

Ardından Saran Group’u ziyarete eden öğrenciler, burada Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın yanı sıra başarılı sanatçı Simge Sağın ile tanışma fırsatı buldular.

Sadettin Saran ve Simge Sağın çocuklarla gerçekleştirdiği sohbette onlara şu tavsiyelerde bulundular;

Simge Sağın, “Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Çocukların hatıralarında olmak, çok güzel bir duygu. Hepinizin şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım”

“HEDEF BELİRLEYİN”

Sadettin Saran'ın açıklamaları:

“Asla pes etmeyin. Ne zaman kaybedersiniz; düştüğünüzde değil; hatta yenildiğinizde de değil; pes ettiğinizde kaybedersiniz! Hayal kurun, hedef belirleyin. Hayallerinizin peşinden koşun. Başarısızlık geçicidir ama başarısızlığın getirdiği tecrübe ile elde edilen başarı kalıcıdır.

Eğitim hayatınızı sadece bilgi edinmek, bazı şeyleri öğrenmekten ibaret görmeyin. Asıl eğitim nasıl düşüneceğinizi, aklınızı nasıl kullanacağınızı öğrenmektir. İş hayatında işinize de asıl bu yarar. En önemlisi, Atatürkçü gençler olun.”

Etkinlik sonrasında öğrencilerin her birine Saran Group tarafından Fenerbahçe forması hediye edildi.

Düzenlediği etkinliklerle eğitim alanında da farkındalık yaratan Saran Group, devam eden ve her yıl yenileri eklenen sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya ve başarılarına ilham kaynağı olmaya devam edecek.