Saran'dan Elazığlı gençlere büyük müjde

Türkiye dört bir koldan depremin vurduğu Elazığ'ın yaralarını sarmaya çalışıyor. Yardım kampanyaları tüm hızıyla devam ederken Elazığ'a bir yardım eli de ünlü iş insanı Sadettin Saran'dan geldi.

Daha önce Türkiye genelinde toplam 19 adet spor salonunu hizmete açan Sadettin Saran, 20'nci spor salonunu da depremin vurduğu Elazığ'da açmaya hazırlanıyor. Açıklamayı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

Bakan Soylu deprem sonrası düzenlediği basın toplantısında "Saran şirketler grubu Doğukent diye bir yerimiz var ve oranın bir spor salonuna ihtiyacı var. Oraya çok güzel bir spor salonu yapma konusunda bir irade ortaya koydu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.