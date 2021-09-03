''Saray, gözüm üzerinde aklından bile geçirme''

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaza gelen yüzde 15'lik zam için "Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yüzde 15 zam yapılmasını eleştirdi.

“AKLINDAN BİLE GEÇİRME”

İktidara uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Saray, sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yüzde 15 zam yaptı. Bu olduğunda bir sonraki adım, gerçekleşen zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme!

Size süre tanıdık, ‘oturun elektrik şirketleriyle konuşun ve 84 milyonu ilgilendirecek bir kış destek paketi açıklayın’ dedik. Hazine’yi peşkeş çektiğiniz o şirketler biraz az kâr etsin, düşsün bu halkın sırtından artık!