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  3. 02 Şubat 2021 07:48

Saray'dan Boğaziçi'ne ''kapatma'' kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rektör atama kararı sonrasında protestoların başladığı Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün kapatıldığını açıkladı.

Saray'dan Boğaziçi'ne ''kapatma'' kararı
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Boğaziçi'nde yeni rektör Melih Bulu'ya tepkiler sürerken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Altun, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün Rektör Bulu'nun kararıyla kapatıldığını duyurarak "Kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur" dedi.

Bulu, Kabe fotoğrafı soruşturması gerekçesiyle üniversite bünyesindeki LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nü kapatırken, ilgili birimlere gönderilen resmi yazıda iki öğrencinin tutuklanıp, ikisinin de ev hapsi kararıyla tahliye edildiği soruşturmaya atıf yapıldı. Yazıda, "Bahsi geçen soruşturmalara konu eylemler ile izinsiz olarak etkinlik düzenlenmesi nedeniyle LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün adaylık statüsünün kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

 

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