Saray'dan Boğaziçi'ne ''kapatma'' kararı

Boğaziçi'nde yeni rektör Melih Bulu'ya tepkiler sürerken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Altun, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün Rektör Bulu'nun kararıyla kapatıldığını duyurarak "Kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur" dedi.

Bulu, Kabe fotoğrafı soruşturması gerekçesiyle üniversite bünyesindeki LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nü kapatırken, ilgili birimlere gönderilen resmi yazıda iki öğrencinin tutuklanıp, ikisinin de ev hapsi kararıyla tahliye edildiği soruşturmaya atıf yapıldı. Yazıda, "Bahsi geçen soruşturmalara konu eylemler ile izinsiz olarak etkinlik düzenlenmesi nedeniyle LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün adaylık statüsünün kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.