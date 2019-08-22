Sarıklı rektör görevden alındı

Çiğ Köfte ihalesi ve giydiği kıyafetlerle gündeme gelen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça, görevinden alındı. Ağırakça’nın yerine Prof. Dr. İbrahim Özcoşar atandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Özcoşar’ın atanmasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yer aldı. Atamasını sosyal medya hesabından da duyuran Özcoşar, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmış bulunuyorum. Rabbim bizi kendisine ve bize güvenenlere mahçup etmesin, üniversitemize hizmet etmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“REİS’İN TEMSİLCİSİYİM”

Görevden alınan Ağırakça’nın adı daha önce de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Ben Genel Başkanımızın Mardin temsilcisiyim” sözleriyle gündeme gelmişti.