Sarıyer Böreği Tarifi İle Sahurda Ziyafet Verin

Sahura ne hazırlasam diye düşünenler için muazzam bir börek tarifi ile karşınızdayız. Sarıyer Böreği eşsiz lezzetiyle adeta sahur sofralarınızı şenlendirecek. Şipşak hazırlayabileceğiniz bu börek tarifi ile sahur sofranızda ziyafet verebileceksiniz.

Hem pratik hem lezzetli bir o kadar da mis gibi kokusuyla etkisi altında bırakan Sarıyer Böreği son zamanların en popüler börek çeşitleri arasında bulunuyor. Sarıyer böreğini artık dışarıdan satın almanıza gerek kalmayacak. Bu tarif sayesinde evinizde şipşak hazır yufka ile hazırlayabileceksiniz. Sarıyer böreği denilince akıllara bol kıymalı soğan ve kuş üzümlü harcı geliyor. Sarıyer böreğinin en önemli püf noktasını öğrendiğime göre geçelim Sarıyer böreğini en pratik ve en lezzetli bir şekilde yapmaya. İşte, Sarıyer Böreği ile ilgili tüm ayrıntılar…

Nefis Çıtırlıkda Sarıyer Böreği Tarifi

Çıtır çıtır enfes lezzeti ve mis kokusuyla adeta başınızı döndürecek bu tarif sahur sofralarınızın göz bebeği olacak. Enfes iç harcı ile muazzam bir tadı ağzınızda bırakacaksınız. Son zamanların merak içerisinde araştırılan Sarıyer Böreğinin en önemli püf noktası çıtır çıtır olurken aynı zamanda hamurun damaklarda erimesi gerekiyor. İşte, orijinalinden bile daha enfes Sarıyer böreği için gerekli olan malzemeler;

25 adet hazır böreklik yufka

Özel İç Harcı;

500 Gram Orta Yağlı Kıyma

1 Adet Orta Boy Soğan

Yarım Çay Bardağı Kadar Kuş Üzümü

1 Çay Kaşığının Yarısı Tarçın

1 Çay Kaşığı Karabiber

1 Çay Kaşığı Tuz

3 Yemek Kaşığı Kadar Sıvıyağı Ya Da Zeytinyağı

Sos ve Üzeri İçin;

1 Su Bardağı Kadar Yağlı Süt

1 Çay Bardağı Zeytinyağı Ya Da Sıvıyağı

2 Adet Yumurta (Beyazı Sos İçin Sarısı Üzeri İçin)

Susam ya da Çörek Otu

Sarıyer Böreği Tarifi Nasıl Yapılır?

Sarıyer böreğini yapmaya başlarken öncelikle böreğin iç harcını hazırlamalıyız. İç harcı için gerekli olan tüm malzemeleri bir tavanın içerisine alarak çok pişmeyecek şekilde hafif kavurun. Ardından böreğin sosunu da hazırlayarak kenara alın. Böreklik yufkaları 5’erli olarak kullanacağız. Ancak öncelikle yufkanın bir tanesini tezgaha serip fırça yardımı ile sostan sürün. 5 yufkaya da aynı işlemleri uyguladıktan sonra son yufkanın üzerine bir şey sürmeden iç harçtan ilave edin. Daha sonra rulo şeklinde sardıktan sonra fırın tepsisine U şeklinde yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra dilerseniz çörek otu ya da susam da serpebilirsiniz. Kalan tüm yufkalara da aynı işlemlerini gerçekleştirdikten sonra 180 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişirin.

Afiyet Olsun…

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