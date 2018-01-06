Sarıyer'de otomobil denize uçtu

Sarıyer 'de bir otomobilin denize uçması sonucu sürüsü hayatını kaybetti.

Sarıyer Rumelikavağı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı sonra sonra denize düştü. Olayı gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi araç denizde olduğu için müdahale edemedi. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi, aracıyla birlikte denize uçan sürücünün cesedini denizden çıkarttı.

Kaza Sarıyer Liman Caddesi Tellibaba mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. Öte yandan aracın denize uçtuğu o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.