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  3. 07 Ocak 2019 17:11

Sarıyer'de otomobil takla attı

Sarıyer'de seyir halindeki bir otomobil yolların kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla attı.

Sarıyer'de otomobil takla attı
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Sarıyer'de, seyir halindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Araç içinde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Büyükdere Caddesi Seyrantepe Mevkii Beşiktaş istikametinde saat 16.30 meydana geldi. Seyir halinde olan .. .. .. plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi, yara almadan kurtularak kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.

Kaza nedeniyle Beşiktaş istikametine yoğun trafik oluştu.

DHA

hürriyet , sarıyer , otomobil , takla
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