Şarkıcı Alişan'dan Süleyman Soylu'ya destek

Sedat Peker'in paylaştığı videolarda sık sık bahsettiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şarkıcı Alişan'dan destek geldi.

Organize suç lideri Sedat Peker’in videoları tartışılmaya devam ederken; Peker’in videolarında sık sık adını zikrettiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya beklediği destek şarkıcı Alişan’dan geldi.

NİKAH ŞAHİDİ OLMUŞ

Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne-baba olmuştu. 2019’un şubat ayında oğulları Burak’ı kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına “Eliz” adını vermişti.

Alişan’ın nikah şahitleri ise AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Sancak, avukat Kenan Tekdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Şarkıcı Alişan sosyal medya hesabından nikahına ait bir fotoğrafı paylaştı.

Alişan fotoğrafı, ''Nikah şahitlerim olmalarından hep gurur duyacağım'' notuyla paylaştı: