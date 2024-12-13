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Şarkıcı Pınar Aydınlar havalimanında gözaltına alındı

Şarkıcı Pınar Aydınlar havalimanında gözaltına alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ''Tunceli Kültür Buluşmaları'' programında sahne alan Pınar Aydınlar, ''suçu ve suçluyu övme'' suçundan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilen "Tunceli Kültür Günleri" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine inceleme başlatılmış, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan hakkında resen soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şarkıcı Pınar Aydınlar'ı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına aldı. Aydınlar'ın İstanbul TEM şubede ifade verdiği öğrenildi.

 

DHA

Etiketler ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi konser Tunceli pınar aydınlar
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