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  3. 29 Mayıs 2019 22:07

Şarkışla Belediyesi AK Parti amblemi şeklinde havuzy aptı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde parka projesinde, AK Parti amblemi şeklindeki park ve havuz yapıldı. Amblem yüksek bir konumdan kuş bakışı bakıldığında farkediliyor.

Şarkışla Belediyesi AK Parti amblemi şeklinde havuzy aptı
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Sivas’ın Şarkışla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sulama göleti işlevini yitince göleti parka dönüştürmeye karar verdi.

AK Parti amblemi şeklinde hazırlanan projede üzerinde çalışıldı. Büyük bir kısmı tamamlanan parkta AK Parti amblemli havuz belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Parkın AK Parti amblemindeki şekli uydu görüntüleri ve parkın üzerinden, yüksek bir irtifadan kuşbakışı bakıldığında fark ediliyor.

HÜKÜMETE YAKIN MEDYA: 'UZAYDAN FARK EDİLİYOR

Öte yandan, Şarkışla Belediyesi'nin park çalışması hükümete yakın medyada 'uzaydan fark edilen park ve havuz' şeklinde servis edildi.

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