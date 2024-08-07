Saros sahilinde ölü yunus bulundu

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde ölü yunus bulundu.

Erikli köyü sahiline, üzerinde yara izleri bulunan ölü yunus vurdu. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği yunus, Keşan Belediyesi ekipleri tarafından kepçeyle alınarak bir alana kazılan çukura gömüldü. Erikli Sahili'ne son 1 haftada 2'nci kez ölü yunus vurduğu bildirildi.

DHA