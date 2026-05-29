Saros'ta zehirli denizanası alarmı! Pusula denizanası kıyıda görüldü...

Edirne'nin Enez ilçesindeki Altınkum Plajı'nda, temas halinde ciltte ciddi yanık ve tahrişe yol açan zehirli 'Pusula Denizanası' görüldü. Su sıcaklıklarındaki değişimle Saros Körfezi'ne inen bu tehlikeli tür, tatilcileri tedirgin etti.

Edirne'nin Enez ilçesinde yer alan ve berrak sularıyla her yıl binlerce tatilciyi ağırlayan Saros Körfezi kıyısındaki Altınkum Plajı, bugünlerde beklenmedik ve zehirli bir misafire ev sahipliği yapıyor.

Bölgede tatil yapan vatandaşlar, kıyı şeridine oldukça yakın noktalarda, bilimsel adıyla bilinen ancak halk arasında 'Pusula Denizanası' olarak adlandırılan tehlikeli bir deniz canlısı türünü saniye saniye görüntüledi.

Marmara'dan Saros'a İndiler

Göz alıcı kahverengi ve çizgili yapısıyla dikkat çeken, ancak bir o kadar da tehlikeli olan pusula denizanalarının su yüzeyindeki hareketliliği Altınkum Plajı'ndaki tatilciler arasında endişe yarattı. Normal şartlarda Marmara Denizi'nde belirli periyotlarda yoğun olarak gözlemlenen bu zehirli türün, son dönemde yaşanan anormal su sıcaklığı değişimleri ve şiddetli dip akıntıları nedeniyle Enez açıklarına kadar sürüklendiği değerlendiriliyor.

Uzun dokunaçlara sahip olan bu canlıların, insan cildiyle teması halinde ciddi reaksiyonlara neden olduğu biliniyor.

