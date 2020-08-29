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  3. 29 Ağustos 2020 17:04

Şaşkına çeviren hırsızlık! 3 dakikada 10 kilo altın çaldılar

İstanbul'da 5 kişi tarafından gerçekleşen soygunda bir kuyumcudan 3 dakika içerisinde 10 kilogram altın çalındı.

Şaşkına çeviren hırsızlık! 3 dakikada 10 kilo altın çaldılar
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İstanbul Güngören'de 10 kilo altın tam 3 dakika içinde çalındı.

Olay sabah saatlerine Menderes Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre araçlarla kuyumcunun önüne gelen 5 kişi önce sokakta keşif yaptı.

Keşfin ardından dükkanın kepengini açan hırsızlar çelik kapıyı da kırarak içeri girdi.

Tam 3 dakika içerisinde gerçekleşen soygunda 10 kilo altın ve miktarı henüz belirlenemeyen pırlanta çalındı.

Mahalle sakinlerinden bir kişinin hırsızlığı fark edip bağırmasının ardından hırsızlar olay yerinden kaçtı.

Kuyumcu sahibi Süleyman İplikçi de çalınan ürünlerin net olarak belirlenmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Hırsızlığın 3 dakikada yapıldığını ifade eden İplikçi, "Sabah saat 04.30 civarında kepenk anahtarını kopyalayıp açtıktan sonra çelik kapıyı kırarak 3 dakikada banko içinde olan tüm ürünleri toplayıp çıkıp gitmişler. Tamamen profesyonel bir iş" dedi.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma devam ediyor.

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