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Şaşkına çeviren olay: 1 TL'lik elektrik faturasını 3 taksit yaptılar

Şaşkına çeviren olay: 1 TL'lik elektrik faturasını 3 taksit yaptılar

Edirne’de Menekşesofular Köyü’ndeki 1 liralık elektrik faturasını ödemek isteyen vatandaş 3 taksit yapıldığını görünce şaşkına döndü.

Ülke genelinde elektrik faturalarındaki zamlar gündem oluştururken Ferhat Seval’e 1 liralık elektrik faturası geldi. Köydeki evine gelen 1 liralık faturayı ödemeye gittiğinde ise Ferhat Seval, faturayı üç taksitle ödemek zorunda kaldı. 

‘KAĞIT MASRAFINA YAZIK’
Çiftçilik yapan Ferhat Seval, çok sık kullanmadığı köy evine gelen 1 liralık faturaya şaşırdığını belirterek, onu da öderken de üç taksitle ödeyebildiğini söyledi. 1 liralık faturayı bir kerede ödeyemeyen Seval, “kağıt masrafına yazık” dedi.

 Gazetecilere yaşadığı trajikomik durumu anlatan Seval, evini pek kullanmadığından fatura gelmeyeceğini düşünerek, faturayı görünce çok şaşırdığı söyledi. 1 lira için sırada beklediğini ifade eden Seval, “Gelen faturaya baktığımda faturaya gerçekten inanamadım. 1 lirayı üç taksit yaptılar. Ben peşin ödemek istedim. Sistem otomatik üç taksite bölmüş. Daha önce de 8 lira gelmişti fatura. Gelmez diye düşündüm, ama 1 lira gelince şaşırdım. Komik bir durum. Bu faturayı öderken sırada durmam gerekti. Üç adet tahsilat makbuzu kestiler. Yazık günah. Mili servet bu yani, 1 lira için. Ödemesem elektriğim kesilecek. Mecbur kaldım ödemeye. Belirli bir fiyattan aşağı faturanın kesilmemesi lazım” diye konuştu.

(ANKA)

Etiketler taksit elektrik fatura
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