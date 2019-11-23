Satılan şeker fabrikasının başına Yıldırım'ın yeğeni mi getirildi ?

14 Şeker Fabrikası ile birlikte açık ihale usulü satışa çıkarılan Kırşehir Şeker Fabrikası Tutgu Gıda limited şirketine satılmıştı. Asıl tartışmalar ise bundan sonra başladı. 300 bin TL sermayeli şirketin 330 Milyon Türk Lirası vererek fabrikayı satın alması kafalarda soru işareti bırakmıştı. Üstelik 5 yıl önce kurulan şirketin Kırşehir Şeker Fabrikasını almak dışında bir faaliyeti de olmamıştı. Şirket sahibi İsmail Doğan’ın kamuoyunca tanınan bir isim olmaması; hiçbir faaliyet göstermeyen şirketin, 5. yılında, 300 bin lira sermaye ile 330 milyon liralık fabrikayı alması “naylon şirket” iddiasını gündeme getirdi.

Yerel Kırşehir Habertürk gazetesinin haberine göre tüm bunlardan sonra Tutgu Gıda’nın sahibi İsmail Doğan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Duygu Mühendislik İnşaat’ın, hükümete yakın Mehmet Cengiz İnşaat’ın alt yüklenicisi olduğu ortaya çıktı. Üstelik Duygu Mühendislik İnşaat devletten daha birçok ihale de almıştı. Bu kez Kırşehir Şeker Fabrikasını alan asıl kişinin Mehmet Cengiz olduğu iddiaları gündeme geldi.

GENEL MÜDÜR BİNALİ YILDIRIM’IN YEĞENİ

Kırşehir Şeker Fabrikası Tutgu Gıda’ya teslim edildikten sonra genel müdürlüğe Yavuz Erence getirildi. Daha önce Torku Gıda’da görev alan Erence’nin Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın yeğeni olduğu ileri sürüldü. Konya’da bulunduğu sırada oğlu Mehmet Erence’nin düğününe davetli olan Binali Yıldırım ile ilgili çıkan haberlerde Yavuz Erence’nin Yıldırım’ın yeğeni olduğu belirtiliyor.

İşte gazetenin yayınladığı o fotoğraf: