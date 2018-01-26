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  3. 26 Ocak 2018 16:24

Savaş gemileri Sinop İskelesi'ne demirledi

NATO'nun daimi deniz görev grubunda yer alan İngiltere, Türkiye ve Romanya'ya ait savaş gemileri Sinop'a geldi.

Savaş gemileri Sinop İskelesi'ne demirledi
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NATO'nun daimi  deniz görev grubunda yer alan İngiltere, Türkiye ve Romanya'ya ait savaş gemileri Sinop'a geldi. Gemilerin dört gün süreyle kentte kalacakları öğrenildi

NATO'nun daimi deniz görev grubu unsurlarından İngiltere,  Türkiye ve Romanya'ya ait savaş gemileri Sinop'a geldi. 

İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H 88, Türkiye Deniz  Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU  Dinescu adlı savaş gemileri Sinop İskelesi'ne yaklaşarak demirledi.

Gemilerin gelişi nedeniyle iskele çevresinde emniyet ekiplerince  güvenlik önlemleri alındı, sivillerin iskeleye girişine izin verilmedi.

Dört gün kentte kalacak gemilerin ziyaret amaçlı Sinop'a geldikleri  öğrenildi.

Bu arada gemide görevli üst düzey komutanlar, Vali Hasan İpek'i  makamında ziyaret etti.

romanya , ingiltere , nato , savaş gemisi , sinop
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