Savaş piyasaları vurdu: Dolar, Euro ve altında son durum

İran'ın İsrail'e füzeli saldırısı ve İsrail'in İran'a karşı savaş ilanı sonrası piyasalar karıştı. Dün borsada satışlar ve petrol fiyatları patlarken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metaller piyasaları da karıştı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Ortadoğudaki savaş piyasaları da vurdu. İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırılar ve İsrail'in karşı savaş ilanı sonrasında borsa çökerken yarın TÜİK ve ENAG tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda gergin seyir devam ediyor.

Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ederken altın dün öğleden sonraki geri çekilmesine ara verdi ve yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Eylül ayı enflasyon beklentisi

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Ağustosta 2,47 artmıştı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak hesaplanmıştı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 34,18 TL'den, Euro 37,86 TL'den, 45,39 TL'den, Japon Yeni ise 23,84 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,20 TL'den, Euro 37,93 TL'den, 45,50 TL'den, Japon Yeni ise 23,85 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 649 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 919 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 3 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 584 TL'den, Gümüş ise 34,36 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 658 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 929 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 979 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 584 TL'den, Gümüş ise 34,80 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki hareketlilik devam ediyor.

Bitcoin 61 bin 440 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 481 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 74,66 Dolar'dan işlem görüyor.