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Savaşla fırlayan benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor

Savaşla fırlayan benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor
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İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından brent petrol düşüşe geçti. Zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına yeniden indirim beklentisi oluştu.

İsrail ve İran arasındaki gerilim nedeniyle son 5 ayın en yüksek seviyesine yükselen brent petrol fiyatları, ateşkes sağlanmasıyla yeniden düşüşe geçti. 

NTV'nin haberine göre, brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. 

Benzinin litre fiyatında 2,67 TL, motorinde ise 4,04 TL indirim bekleniyor.

İran ve israil arasında 12 gün süren çatışmalar öncesi motorinin litresi 46 liradan, benzinin litresi 48 liradan satılıyordu.

Yapılan zamlarla motorin fiyatı 53 lirayı, benzin fiyatı 55 lirayı aşmıştı.

İşte 25 Haziran Çarşamba günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,14 TL
Motorin fiyatı: 53,89 TL 
LPG fiyatı: 26,54 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 51,48 TL
Motorin fiyatı: 53,04 TL 
LPG fiyatı: 26,63 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,48 TL 
Motorin fiyatı: 54,23 TL
LPG fiyatı: 26,59 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,31 TL
Motorin fiyatı: 55,02 TL
LPG fiyatı: 27,08 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,46 TL
Motorin fiyatı:  55,24 TL
LPG fiyatı: 26,19 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,32 TL
Motorin fiyatı: 54,13 TL
LPG fiyatı: 25,98 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,89 TL
Motorin fiyatı: 54,64 TL
LPG fiyatı: 25,70 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,12 TL
Motorin fiyatı: 54,86 TL
LPG fiyatı: 25,77 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,22 TL 
Motorin fiyatı: 54,96 TL
LPG fiyatı: 27,12 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,56 TL 
Motorin fiyatı: 54,32 TL
LPG fiyatı: 26,42 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  52,92 TL 
Motorin fiyatı: 54,70 TL
LPG fiyatı: 27,32 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,89 TL
Motorin fiyatı: 54,62 TL
LPG fiyatı: 25,19 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,94 TL 
Motorin fiyatı:  54,67 TL
LPG fiyatı: 26,89 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,93 TL 
Motorin fiyatı: 54,67 TL
LPG fiyatı: 26,51 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,58 TL 
Motorin fiyatı: 55,29 TL
LPG fiyatı: 27,50 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İsrail-İran savaşı

13 Haziran 2025'te İsrail, İran'daki nükleer tesisler, askeri üsler ve altyapı tesislerine geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. İran ise İsrail'e misilleme amaçlı saldırılar düzenledi. 

ABD, 22 Haziran 2025'te İsrail'in yanında savaşa katılarak İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla vurdu. İran ise ABD'nin Katar ve Irak'taki üslerine misilleme saldırıları düzenledi.

24 Haziran'da İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandı. 

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Etiketler benzin motorin akaryakıt brent petrol indirim
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