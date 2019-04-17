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  3. 17 Nisan 2019 21:37

Savcı eski ÖSYM Başkanı için tutuklanma istedi

Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Savcı eski ÖSYM Başkanı için tutuklanma istedi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün, ÖSYM  Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına  alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Demir, ardından  "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza  Hakimliğine sevk edildi.

Demir, FETÖ/PDY'nin, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik  yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Nisan'da, Bursa Kestel'de Organize Sanayi  Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanmıştı.

Ali Demir
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