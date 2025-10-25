Savcılara mahkeme kararı olmadan mal varlıklarına el koyma yetkisi AK Parti'yi karıştırdı

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti'nin TBMM'ye torba yasa içerisinde sunduğu ve savcılara, mahkeme kararı olmadan kişilerin mal varlıklarına el koyma yetkisi veren düzenleme teklifi için "Bu vahim hatadan mutlaka dönülmelidir. Yanlış yapıyorsunuz." dedi.

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan Torba Yasası'nın içeriğindeki bir düzenleme gündem yarattı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifindeki bir madde ise tartışma yarattı. 36 maddelik yeni torba yasasıyla “kara para aklama” ve “terörizmin finansmanı” suçlarına ilişkin CMK’nın 128’inci maddesindeki savcılara hakim kararı olmadan kişilerin mal varlıklarına el koyma yetkisi tanınmasına dair düzenleme tartışma yarattı.

Muhalefetin de tepki gösterdiği maddeyle ilgili bir çıkış da eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tayyar, söz konusu uygulamanın keyfiyete neden olacağını savunurken; "Bu vahim hatadan mutlaka dönülmelidir. Yanlış yapıyorsunuz." dedi.

Tayyar'ın açıklamaları şöyle:

"Meclis gündemindeki torba kanunda mülkiyet hakkıyla ilgili çok vahim bir düzenleme konusu var.

Tüm katalog suçlarda hakim kararı ve MASAK, BDDK gibi ilgili kurumlardan rapor almadan savcılara, kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi veriliyor.

Mevcut durum bile sorunluyken, Anayasal güvence altındaki mülkiyet hakkına getirilen hukuki kısıtlamaların bu denli kolaylaştırılması, sistemin can damarına ağır bir müdahaledir.

Keyfiyete sebep olur.

Kara para ve terörün finansmanıyla mücadele adı altında, mahkeme ve MASAK gibi kurumları devre dışı bırakarak, sadece savcılık kararıyla mal varlığına el koymanın yolu açılırsa, bu yetkinin yarın hangi keyfiyetle uygulanacağını bilemezsiniz."