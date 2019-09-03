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  3. 03 Eylül 2019 13:36

Savcılıktan Demirtaş'ın tahliye kararına itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti. İtirazı üst mahkeme değerlendirecek.

Savcılıktan Demirtaş'ın tahliye kararına itiraz
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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş’ın 142 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dün (2 Eylül) oy birliğiyle tahliye kararı vermişti. İstanbul’da yargılandığı bir başka davadan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Demirtaş, hemen tahliye edilememişti. Avukatları, tutuklu kaldığı 2 yıl 10 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülerek, tahliye edilmesi yönünde dilekçe hazırlığına başladı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre; Ankara Başsavcılığı ise bugün (3 Eylül), Demirtaş’ın tahliye kararına itiraz etti.

Savcılık, itirazını iki gerekçeye dayandırdı. Demirtaş’ın anayasal düzene karşı işlenen suçlardan yargılandığını bildiren savcılık, bu suçlarda kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama tedbirinin uygulanabileceğini anımsattı. Savcılık, örgüt üyeliği suçlarındaki ceza miktarına bakıldığında da tutuklamanın ölçülü bir tedbir olduğunu savundu. Savcılığın itirazını üst mahkeme değerlendirecek.

 
 

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