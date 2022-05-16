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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logusu değişti

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logusu değişti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti. Yeni logoda, 16 Türk devletini temsilen 16 yıldıza yer verildi.

Başkanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlük oluşturan yeni logomuzu siz değerli kamuoyuna takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur. Ayrıca logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk devletini sembolize etmektedir" denildi. 

Etiketler savunma sanayii başkanlığı logo
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