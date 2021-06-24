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Saygı Öztürk açıkladı: Cumhurbaşkanlığı'ndan Sedat Peker'in o iddiasına doğrulama

Gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'nın suç örgütü lideri Sedat Peker’in “Sezgin Baran Korkmaz’ın verdiği aracı kullandı” iddiasını doğruladığını söyeledi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, KRT TV’de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karacaile görüştüğünü belirtti. Canlı yayında Korkmaz Karaca ile yaptığı konuşmayı aktaran Öztürk, Karaca’nın SBK’den aldığı aracı 2-3 ay kullandığını kabul ettiğini söyledi.

Karaca’nın iddiasına göre; İstanbul’da bulunduğu sırada aracı kaza yapınca SBK’nin bu aracanı kullanan Karaca, daha sonra aracı tamirden çıkınca şoförü aracılığıyla iade etmiş.

Öztürk’ün sözleri şöyle:

Sezgin Baran Korkmaz’ın araç tahsis ettiği iddiasını doğruluyor. Ben onların araç kiraladığı şirketin, Sezgin Baran Korkmaz’a verdiği aracı aldım kullandım diyor. Ama ‘benzinini falan kendim koydum’ diyor. Yaklaşık 2-3 ay kullandığını, o süre içinde aracın arıza da yaptığını ve onu beklediğini söylüyor.

PEKER NE DEMİŞTİ?

Peker'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda şunları söylemişti:

süslü sülü; garip gurebaları, fakir fukaraları gözaltına alıyorsun ya, al sana suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer namusun varsa Korkmaz Karaca’yı da gözaltına aldırsana. Kendisi Ak Parti yerel yönetimler başkan yardımcısı, ayrıca da cumhurbaşkanlığı ekonomi politika kurulu üyesi

süslü sülüman, bu şahıs Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine hediye ettiği Audi a8 arabayı kullanıyordu. Bu olaylar karışınca arabayı Sezgin Baran Korkmaz’ın Sancaktepe’deki Biofarma isimli ilaç fabrikasına yollayıp bıraktı.

Ayrıca bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avanta aldığını biliyor musun?

Video çekmeye başlayınca bunları da anlatacağım. süslü sülü, geçinemiyoruz diyen yaşlı dayı da fetöcü müydü? Adamı niye gözaltına aldın? Kokaincilere dokunmazsın, rüşvetçi siyasilere dokunmazsın, nerde bir garip var onların tepesine binersin.

Kıymetli kardeşlerim, muhalif milletvekillerine ve gazetecilere bu tweetlerimi iletin ve baskı kurun. Görelim süslü sülümanın vatanseverliğini. Gerçi muhalefetin hayalleri küçük olduğu için bir takmışlar 10 bin dolara, bir de iki üç yerden maaş alan yetkililere.

 

Etiketler korkmaz karaca saygı öztürk sezgin baran korkmaz
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