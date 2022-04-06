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Saygısız akıma tepkiler çığ gibi büyüyor... ''TikTok kapatılsın''

Saygısız akıma tepkiler çığ gibi büyüyor... ''TikTok kapatılsın''

TikTok adlı sosyal medya uygulamasında iftar vaktinden önce hoparlörden ezan sesi açan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iftar vaktinden önce hoparlörden ezan sesi açan ve insanları yanıltarak oruçlarını bozmasına neden olan Tiktok görüntüsüne tepki gösterdi.

TikTok’ta bunu da gördük! İftar vaktinden önce oruç bozdurduTikTok’ta bunu da gördük! İftar vaktinden önce oruç bozdurduGüncel

Başkan Sayan görüntüleri sosyal medya hesabından, “Tiktok uygulamasından utanç verici bir akım videosu daha. Sahilde iftarını açmak için bekleyen kişileri vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletip orucunu bozdurdular, evinde sesi duyan yüzlerce insanın da orucu bozulmuş oldu. Yazıklar olsun“ ifadeleri ile paylaştı.

"TİKTOK KAPATILSIN" ÇAĞRILARI
Sayan'ın paylaşımının ardından sosyal medyada “tiktokkapatılsın” paylaşımı gündem oldu. 

Etiketler tiktok ezan çağrı
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