Sayı 24'ye yükseldi! Bir ilde daha maske takmak zorunlu oldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında Gümüşhane’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Gümüşhane, Türkiye’de maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 24. il oldu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde birçok ilde kısmi ve genel alınan maske takma zorunluluğuyla ilgili karar Gümüşhane'de de alındı.

Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 18 Mayıs tarihinden itibaren maske takılmasını zorunlu hale getirdi.

Karara göre maske sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak şekilde kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılacak.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAKLANDIĞI DİĞER İLLER

Daha önce, Adıyaman, Amasya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Karabük, Sakarya, Isparta, Kırklareli, Burdur, Siirt, Rize, Kayseri, Dersim, Kırıkkale, Maraş, Eskişehir ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları da maskesiz çıkmayı yasaklamıştı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Hıfzısıhha Kanununun Maddesinde şu ifadeler yer alıyor: "Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir."