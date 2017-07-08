‘Adalet Yürüyüşü’nün 23. gününde dün İstanbul’a ulaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz The Guardian gazetesi için kaleme aldığı makalesinde “Sayımız arttıkça cesaretimiz de artıyor. Bu bir son değil, yeni bir toplumsal adalet hareketinin başlangıcı olacak” dedi.



Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul’a varmadan önce dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi:

TEK PANKART: ADALET

“Maltepe’de adalet, demokrasi, yargının bağımsızlığı bağlamında mesajlar vereceğim. Toplumun her kesiminin adalet beklentisi var. Yargı siyasal iktidarın kontrolüne girmiş durumda. Dünya da endişeyle izliyor ‘Türkiye nereye gidecek’ diye. Haksızlığa uğrayan, adalet isteyen herkesin mitinge geleceğini düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul trafiği için flaş karar

Alana ‘adalet’ dışında pankart alınmayacak. Bu kural diğer sivil toplum örgütlerine ve meslek kuruluşlarına bildirildi. Tek tema adalet olacak. İstanbul’daki bütün siyasal partilerin AKP dahil bütün il başkanları mitinge davet edildi. Dragos’tan miting alanına yaklaşık 3 kilometre tek başıma yürüyeceğim. Elimde sadece adalet pankartı olacak. Selvi Hanım beni alanda bekleyecek.

HAKSIZLIKLARA İSYAN

Daha önce antrenmanlı değildim. Milletvekiliyken hafta sonları bir saat yürüyüş yapardık, grup başkanvekili olduktan sonra o da bitti. Genel başkan olunca hiç fırsat olmadı. Ben şuna inandım; eğer siz bir davaya inanmış ve kafanızda ‘Ben bunu yapacağım’ diye programlamışsanız beden kendisini hazırlıyor. Evet ben İstanbul’a yürüyeceğim. Evet yürüyoruz da. Bir sohbette söylense, ‘Olur mu 450 kilometre yürünür mü’ dersiniz. Demek ki ortam, koşullar, yaşanan haksızlıklar sizi bir anlamda isyan ettiriyor. Bunu bir şekliyle hem Türkiye’ye hem dünyaya duyurmalıydım. Bunu da yürüyerek yaptım.

KAMYON İSTİHBARATI

Bu bölge ile ilgili duyumlar gelmiş, ‘saldırılar olacak’ uyarı yapılmıştı. Sonra Numan Kurtulmuş ‘CHP provokasyonlara karşı daha duyarlı olmalı’ dedi. Ardından Kayseri Valisi’nin bir açıklaması oldu. Ciddi önlem alındığını görüyoruz. Bir kamyonla kalabalığın içine girme eylemi istihbarat alındığı belirtildi. Buna göre önlem alınmış.

Kılıçdaroğlu: ''Öfkem geçmedi''

‘AKP’LİLER DE YÜRÜYOR’

(Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin açıklamaları) Kendi tabanlarını konsolide etmek için bu kadar sert açıklamalar yapıyorlar. Çünkü tabanlarının kaydığını onlar da görüyor. Çünkü bu yürüyüşe katılan AKP’liler de ülkücüler de var. Onları engellemek için bu tür sert demeçler veriyorlar. Provokasyonu da özendiriyor bu durum ama biz onlara pabuç bırakmıyoruz. Ne kadar bizi tahrik etmeye kalkarlarsa kalksınlar tahriklere kapılmıyoruz.”

'EN SON 68'DE SLOGAN ATTIM'

“En son 1968 yılında slogan atmıştım. Şimdi de slogan atıyorum. Kitlenin de buna hazırlanması lazım, aynı kararlılık için. Bugüne kadar on binlerce kişi eşlik etti. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum.

(AP’nin kararı) Türkiye’nin üyeliğinin veya görüşmelerin askıya alınarak dışlanması doğru değil. Hem ‘Türkiye demokratik standartları yakalasın’ diyeceksiniz, hem de askıya alacaksınız. Bu ilişkilerin kopması, Türkiye’nin yalnızlaşması anlamına gelir. Uygar dünyadan kopmuş olur Türkiye büyük ölçüde. Bu tablonun sorumluluğu biraz da hükümete ait aslında. Daha sorumlu bir anlayışla orta yol bulunabilirdi.

(Büyükada’daki gözaltılar) Uluslararası kuruluşların toplantılarına polis baskısı, Türkiye’nin dünyadaki itibarına gölge düşürür.

ÖFKEM GEÇMEDİ

CNN Türk’te “Ne Oluyor” programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Gittiğimiz her yerden sıcak ilgi görüyoruz. Eleştirilerin hepsini saygıyla karşılıyorum. Kaldığım karavanı gazeteciler gördü. Mütevazı aslında, bir lükslüğü yok. Ben zaten karavana yatmaya gidiyorum, keyif çatacak halim yok.

Öfkem geçmedi, yargıya güvenim temelden sarsıldı. Enis Bey ne yaptı, bir belge, kanıt var mı yok. Ne casusluğu Allah aşkına? Siyasi otoriteden alınan talimatla belli kişileri cezalandıran kararlar. Şimdi devletin temelleriyle oynuyorsunuz, bu beni gerçekten üzüyor.”

YARGIYI FETÖ’YE BEN TESLİM ETMEDİM

Terör suçtur. Madem teröristler yanımızda yürüyor, etraf polis kaynıyor götürselerdi. Demek ki suçlu değiller. Ben Fetullah Gülen’le konuşmadım, ‘Amerika’dan gel’ diye demeçler vermedim. Yargıyı FETÖ’ye ben teslim etmedim, onlar teslim ettiler. 17-25’ten sonra öğrendik diyorlar, kocaman yalan. Siz bunu 2004’te öğrendiniz. MGK’da brifing verildi, hiçbir şey yapmadılar. Kalkmış bizi suçluyorlar, ne ahlak var ne vicdan.”

İZMİR MARŞIYLA İSTANBUL'A GİRDİ

Adalet Yürüyüşü’nün dünkü ilk etabına sanatçılar Nur Subaşı ve Sumru Yavrucuk eşlik etti. Yürüyüşe Gebze’de ise DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve öldürülen gazeteci Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe de katıldı. Kılıçdaroğlu, dün saat 12.00 sıralarında İstanbul’a girdi. Kılıçdaroğlu’nu İstanbul il sınırında mehteran ekibi karşıladı. CHP Tuzla İlçe Teşkilatı tarafından getirildiği öğrenilen mehteran takımı İzmir Marşı’nı da çaldı. Çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu, İstanbul il tabelası önünde beyaz güvercinler uçurdu.