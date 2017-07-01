Sayısal Loto 1 Temmuz çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 457 bin 922 lira 72 kuruş haftaya devretti.

Büyük ikramiyenin verilemediği çekiliş sonucunda kazandıran numaralar 7, 10, 22, 23, 30 ve 45 oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 199 kişi 3 bin 696 lira 95'er kuruş, 4 bilen 9 bin 312 kişi 59 lira 35'er kuruş, 3 bilen 159 bin 281 kişi ise 9 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte, toplam 2 milyon 849 bin 314 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 829 bin 352 lira 74 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 21 bin 261 lira 43 kuruş kamuya aktarılacak.