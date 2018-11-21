Sayısal Loto açıklandı ! İşte kazandıran numaralar...

21 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'nun 1168'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 10 milyon 436 bin 198 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları...



Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 168'inci hafta çekilişi yapıldı.

21 KASIM 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

22, 30, 31, 36, 39, 49

6 BİLEN BİR KİŞİ 10 MİLYON 436 BİN TL KAZANDI

Sayısal Loto'nun 1168'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 10 milyon 436 bin 198 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 122 kişi 5 bin 375 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 702 kişi 73 lira 55'şer kuruş ve 3 bilen 126 bin 1 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 12 milyon 977 bin 252 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 629 bin 309 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 910 bin 773 lira 25 kuruş kamuya aktarılacak.

6 bilen talihlinin kuponunu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden yatırdığı belirlendi.