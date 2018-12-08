Sayısal Loto çekildi

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 5, 7, 14, 46 ve 47 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 536 bin 351 lira 79 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 102 kişi, 7 bin 579 lira 5'er kuruş; 4 bilen 7 bin 101 kişi, 82 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 138 bin 689 kişi 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 995 bin 425 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 923 bin 36 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 73 bin 630 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.