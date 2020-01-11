Sayısal Loto çekildi; işte şanslı rakamlar

Sayısal Loto oyununun 1287. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 15, 17, 34, 35 ve 38 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1287. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 200 bin 469 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 788'er lira, 4 bilen 7 bin 375 kişi 83'er lira ve 3 bilen 137 bin 612 kişi de 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto'nun 8 Ocak Perşembe akşamı yapılan çekilişinde de 6 bilen çıkmamış ve 1 milyon 164 bin 538 TL'lik ikramiye devretmişti.



