Sayısal Loto sonuçları açıklandı ! 3 milyon TL bir kişiye çıktı...

Sayısal Loto oyununun 1280'inci çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 liralık ikramiye kazandı. İşte MPİ 18 Aralık 2019 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 6, 13, 24, 25 ve 37 olarak belirlendi.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR

BÜYÜK İKRAMİYE BİR KİŞİNİN OLDU

Sayısal Loto oyununun 1280'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 6 bin 657'şer lira, 4 bilen 4 bin 397 kişi 88'er lira ve 3 bilen 81 bin 99 kişi ise 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

İZMİR'E ÇIKTI

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Balçova ilçesinden yatırıldığı belirtildi.