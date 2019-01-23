Sayısal Loto sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
Sayısal Loto sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
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  3. 23 Ocak 2019 22:41

Sayısal Loto sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte kazanan numaralar...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı ve büyük ikramiyeyi numaraları belirlendi.

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 23 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.

Sayısal Loto oyununun 1186'ncı hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 814 bin 529 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 68 kişi 5 bin 45 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 471 kişi 74 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 65 bin 213 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak. 

6 bilen talihlinin kuponunu, Ankara'nın Polatlı ilçesinden yatırdığı belirlendi.  Çekilişte toplam 2 milyar 143 bin 494 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. 

Hasılattan KDV olarak 850 bin 884 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 476 bin 332 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak. 

 
14, 15, 18, 34, 38, 45

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