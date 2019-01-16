Sayısal Loto sonuçları belli oldu ! İşte şanslı numaralar

Sayısal Loto'da 1184. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyangoİdaresi tarafından her Çarşamba ve Cumartesi gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik.

İşte 16 Ocak Sayısal Loto sonuçları...



Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Bir süredir Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kez düzenlenmeye başlanan Sayısal Loto saat 21:45'te çekildi. İşte Sayısal Loto'da haftanın çekilişin sonuçları...

16 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

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