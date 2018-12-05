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Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı
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  3. 05 Aralık 2018 23:08

Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

5 Aralık Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişlerinin sonuçları belli oldu.

Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı
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5 Aralık Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından bir süredir haftada iki kez çekilmeye başlanan Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçlarını sizler için derledik. İşte Sayısal Loto'da bu akşam kazandıran şanslı numaralar...

Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanında birçok vatandaşımızın zenginlik hayaliyle şansını denediği Sayısal Loto çekilişi saat 21:40'ta çekildi. İşte Sayısal Loto'da son çekilişin sonuçları...

5 ARALIK 2018 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

16, 18, 23, 24, 37, 47 

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu'nda 912. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Şans Topu'nda haftanın sonuçlarını sizler için derledik. İşte 5 Aralık Şans Topu çekilişi sonuçları...

Şans Topu'nda haftanın çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilen Şans Topu saat 21:15'te çekildi. İşte Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları...

5 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI

2, 7, 13, 19, 29 + 9 

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