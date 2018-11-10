Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 164'üncü çekilişi yapıldı.



İdareden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 13, 17, 22, 23, 28 ve 46 olarak belirlendi.



Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 591 bin 257 lira 3 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 151 kişi, 5 bin 276 lira 50'şer kuruş; 4 bilen 8 bin 7 kişi, 74 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 146 bin 245 kişi, 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.