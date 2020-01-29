Schengen vizesi zamlanıyor: İşte yeni fiyatı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), tarafından yapılan açıklamaya göre Schengen vize ücretlerine 2 Şubat’ta 20 Avro zam geliyor. Konu hakkında TÜRSAB’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni Vize Kanunu gereğince, Schengen vize başvuru ücreti 2 Şubat 2020 itibariyle 60 Avro'dan 80 Avro'ya yükseltilmiştir. 2 Şubat 2020 tarihi itibariyle şubelerimiz tarafından 80 Avro tahsil edilecek. Başvuru sırasında vize ücretinin tam ve hazır getirilmesi rica olunur.

Vize ücreti, vize işlemleri karşılığında dış temsilcilikler (Konsolosluk/Elçilik) adına euro olarak tahsil edilmektedir.

