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  3. 29 Ocak 2020 17:45

Schengen vizesi zamlanıyor: İşte yeni fiyatı

Schengen vize ücreti 2 Şubat'tan itibaren 20 Avro zamlanarak 60 Avro'dan 80 Avro'ya çıkacak. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, vize başvuru ücretlerinin 80 Avro'ya yükseltilmesine şubat ayında onay vermişti.

Schengen vizesi zamlanıyor: İşte yeni fiyatı
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), tarafından yapılan açıklamaya göre Schengen vize ücretlerine 2 Şubat’ta 20 Avro zam geliyor. Konu hakkında TÜRSAB’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni Vize Kanunu gereğince, Schengen vize başvuru ücreti 2 Şubat 2020 itibariyle 60 Avro'dan 80 Avro'ya yükseltilmiştir. 2 Şubat 2020 tarihi itibariyle şubelerimiz tarafından 80 Avro tahsil edilecek. Başvuru sırasında vize ücretinin tam ve hazır getirilmesi rica olunur.

Vize ücreti, vize işlemleri karşılığında dış temsilcilikler (Konsolosluk/Elçilik) adına euro olarak tahsil edilmektedir.
 

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