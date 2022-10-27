Scholz Atina'dan Ankara'yı eleştirdi, sorunlar için arabuluculuk teklif etti
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yunanistan basınına verdiği röportajda Ankara ile Atina arasındaki sorunların çözümü için arabulucu olabileceğini söyledi.
Yunanistan'a resmi bir ziyaret düzenleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ta Nea gazetesine verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.
Röportajda Ankara'nın Yunanistan politikasını eleştiren Scholz, "Bir NATO üyesinin bir başka müttefikin egemenliğine meydan okuması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Yunanistan ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin tüm Avrupa için önemli olduğunu belirten Scholz, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için arabulucu olabileceğini söyledi.
Üstü kapalı askeri tehditleri de eleştiren Scholz, "Almanya, iki ülke arasındaki açık sorunların diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğini savunuyor. Ortak hedefimiz, vizyonumuz Doğu Akdeniz'in ekonomik potansiyelini değerlendirmek olmalıdır." diye konuştu.
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