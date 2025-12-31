  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. SDG'ye operasyon mu geliyor? MSB'den dikkat çeken açıklama

SDG'ye operasyon mu geliyor? MSB'den dikkat çeken açıklama

SDG'ye operasyon mu geliyor? MSB'den dikkat çeken açıklama
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecine ilişkin, ''Suriye hükümetiyle 'Tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor, entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır'' açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın haftalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yılın son basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalara değinen Tuğamiral Aktürk, "Beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz bir şekilde devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmaları sürdürülmüş, Menbic'de 4 kilometre tünel imha edilmiştir. Böylece yıl içerisinde teslim olan terörist sayısı 111 olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 741 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 439) kilometreye ulaşmıştır" dedi.

'HUDUTLARDA 136 KİŞİ YAKALANDI'

Tuğamiral Aktürk, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 136 kişinin yakalandığını ve 1186 kişinin ise engellendiğini, 2025 yılında hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 9 bin 942, engellenen kişi sayısının da 66 bin 794 olduğunu belirtti. Aktürk, ayrıca hudut birlikleri tarafından; Hakkari ve Van hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde bu hafta ele geçirilen 101 kilogram uyuşturucu ile birlikte bu yıl ele geçirilen bin 982 kilogram uyuşturucunun kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini kaydetti. Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2026 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır" diye konuştu.

'İSRAİL İSTİKRARSIZLIK YARATMAYA DEVAM ETMEKTEDİR'

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in 2 yılı aşkın süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam ettiğini belirterek, "Uluslararası toplum ise İsrail’in Filistin halkına yönelik acımasız katliamlarını ve insanlık dışı uygulamalarını durdurmakta; bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik tehditlerini ve bölgede yarattığı kaosu engellemekte yetersiz kalmaktadır. Gelecek yılın, bölgeye ve Filistin’e barışın geldiği, Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu, bölgesel güven ve istikrarın sağlandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Tuğamiral Aktürk, 1 Ocak’tan itibaren 45’i NATO, 29’u milli, 59’u davet ve 24’ü özel olmak üzere toplam 157 tatbikatın başarıyla icra edildiğini kaydetti.

'HİSAR-A ENVANTERE ALINDI'

Tuğamiral Aktürk, geçen hafta içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda modernize edilen M60T tankı, KARAOK Tanksavar Silah Sistemi, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A ile, MİLKED Elektronik Destek Sistemi (3A3), muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını belirtti. Aktürk, "Sürekli değişen ve çeşitlenen tehditlere karşı tüm harekat alanlarında etkin, esnek ve yüksek teknolojiye dayalı bir yapı oluşturma çabasını kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; daha güçlü, modern ve etkili bir savunma kapasitesine sahip olması için 2026 yılında da yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle desteklenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam edecektir. Bu kapsamda; başta çok katmanlı hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe, insansız savaş uçaklarımız Kızılelma ve Anka-3 olmak üzere insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede silah sistemlerinin geliştirilmesi, Mavi Vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra, ilgi alanımız olan tüm denizlerde donanmamızın yeteneklerini genişleterek daha güçlü hale getirilmesi amacıyla içerisinde TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Milli Denizaltımız ve Milli Uçak Gemimizin de yer aldığı 39 geminin tersanelerimizde aynı anda inşası ve yeni sistemlerin envantere kazandırılması çalışmaları kararlılıkla sürdürülecektir. Ayrıca, yapay zeka destekli komuta kontrol sistemleri, siber savunma ve siber harekat yetenekleri, otonom sistemler ve büyük veri analizine dayalı karar destek altyapıları gibi kritik alanlarda yerli ve milli çözümlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yüksek caydırıcılık kapasitesini daha da artıracak, böylece, geleceğin muharebe konseptini şekillendiren stratejik bir üstünlük seviyesine ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

'ENTEGRASYON SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ'

Bakanlık, güncel konulara ilişkin açıklama da yaptı. Suriye'deki son duruma ve SDG terör örgütünün 10 Mart mutabakatı doğrultusunda Suriye ordusuna entegrasyon sürecine ilişkin, "SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümetiyle 'Tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" denildi.

'F-35 KONUSUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

F-35 tedarikine ilişkin olarak ise "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayi iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz.

Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor" açıklaması yapıldı.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti
Okullarda kar tatili kararları peş peşe açıklandı: İşte bugün eğitime ara verilen iller
Okullarda kar tatili kararları peş peşe açıklandı: İşte bugün eğitime ara verilen iller
Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu
Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu
Dört gündür yağan kar hayatı durdurdu: Araçlar tamamen kara gömüldü!
Dört gündür yağan kar hayatı durdurdu: Araçlar tamamen kara gömüldü!
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı alarmı! Saat verildi
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı alarmı! Saat verildi
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor!
Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor!
ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır!
ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır!
Etiketler MSB Suriye sdg
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek? 2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek? Artvin'de beyaz kabus! Çığ düştü; çobanlar kar altında kaldı! Artvin'de beyaz kabus! Çığ düştü; çobanlar kar altında kaldı! Kennedy'nin torunu 35 yaşında hayatını kaybetti Kennedy'nin torunu 35 yaşında hayatını kaybetti İstanbul'da ünlülerin müdavimi olduğu mekanlara kapatma kararı! İstanbul'da ünlülerin müdavimi olduğu mekanlara kapatma kararı! İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor! İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor! Okullarda kar tatili kararları peş peşe açıklandı: İşte bugün eğitime ara verilen iller Okullarda kar tatili kararları peş peşe açıklandı: İşte bugün eğitime ara verilen iller 500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar 500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar Köprü ve otoyol ücretlerine yeni yıl zammı! Köprü ve otoyol ücretlerine yeni yıl zammı! Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: ''Bölgemizde yepyeni bir sayfa açılacak'' Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: ''Bölgemizde yepyeni bir sayfa açılacak'' Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak çağrısı: ''7'den 70'e herkesi bekliyoruz'' Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak çağrısı: ''7'den 70'e herkesi bekliyoruz''
Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı 2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü 2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü Kara kış hava ulaşımını vurdu: Çok sayıda uçak seferi iptal edildi Kara kış hava ulaşımını vurdu: Çok sayıda uçak seferi iptal edildi Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu Bakan duyurdu: 25 ilde 100'den fazla DEAŞ'lı yakalandı! Bakan duyurdu: 25 ilde 100'den fazla DEAŞ'lı yakalandı! 500 milyon TL'lik vurgun! TMO'yu dolandıran depo sahibi yurt dışına kaçtı 500 milyon TL'lik vurgun! TMO'yu dolandıran depo sahibi yurt dışına kaçtı İstanbul'un kar hasreti sona erdi: Lapa lapa kar yağdı! İstanbul'un kar hasreti sona erdi: Lapa lapa kar yağdı! İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un anlattıkları yetmedi! İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un anlattıkları yetmedi! AKOM ve valilikten yeni uyarı: İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor AKOM ve valilikten yeni uyarı: İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor