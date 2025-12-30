Sebit yapay zekâ destekli rehberlik modeliyle sınavlarda fark yaratıyor

Türk Telekom iştiraki ve Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit’in yapay zekâ destekli sınavlara hazırlık çözümleri Vitamin ve Raunt, öğrencilerin sınav yolculuklarına yön veren online (çevrim içi) rehberlik hizmetini bir üst seviyeye taşıdı.

Türk Telekom iştiraki ve Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit, lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin yolculuklarına yön vermeyi sürdürüyor. Sebit, yapay zekâ destekli sınavlara hazırlık çözümleri Vitamin ve Raunt’la öğrencilere sunduğu online rehberlik hizmetini bir üst seviyeye taşıdı. Vitamin Kitapları, Vitamin LGS ve Raunt kapsamındaki rehberlik hizmetini daha sistematik ve takip edilebilir bir yapıya kavuşturan Sebit, yeni modelle birlikte öğrencilere düzenli ve canlı rehberlik desteği sunarak öğrencilerin hazırlık süreçlerini daha planlı ve verimli bir şekilde yönetmelerine imkân sağlıyor. Ayrıca LGS ve YKS öğrencileri, hedef belirleme sürecinde ve sınav sonrası tercih döneminde rehber öğretmenlerin profesyonel desteğinden sıkça faydalanıyor.

Düzenli profesyonel destekle hedef odaklı bir sınav yolculuğu

Yeni sistemle birlikte gerçekleştirilen düzenli rehberlik görüşmeleri; öğrencilere bir uzman eşliğinde ilerledikleri bu süreçte sürekli desteklendiklerini hissettiriyor, bu sayede disiplin ve öz güvenlerinin artmasına katkıda bulunuyor. İki haftada bir gerçekleştirilen görüşmeler sayesinde öğrencinin deneme sonuçları ve çalışma grafikleri analiz edilerek veriye dayalı öğrenciye özel bir çalışma planı hazırlanıyor, her görüşmede kaydedilen ilerleme takip edilerek öğrencinin çalışma motivasyonu artırılıyor. Düzenli rehberlik görüşmeleri öğrencilerin sınav kaygısını yönetmeye destek olurken profesyonel takip sayesinde öğrenciler, duygusal tepkilerini fark ederek yaşam boyu kullanabilecekleri beceriler kazanıyor. Sebit’in bu yenilikçi hizmeti kapsamında 2023 yılından bu yana 150 uzman rehber tarafından öğrencilere 155 bin saatten fazla rehberlik desteği sunuldu, 368 bin görüşme imkânı sağlandı.

Sebit, öğrencilerin ve velilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

Sebit, Vitamin ve Raunt ürünleriyle öğrencileri sınavlara yapay zekâ desteği sayesinde eksiksiz bir şekilde hazırlayabiliyor. Yapay zekâ destekli kişisel analizlerle oluşturulan öğrenciye özel çalışma sistemleri ve iki haftada bir düzenli olarak gerçekleştirilen online bire bir canlı rehberlik hizmeti Sebit ürünlerinin en güçlü özellikleri olarak öğrencilerin sınav yolculuklarında fark yaratıyor.

Ayrıca Vitamin LGS 16 bin, Raunt 400 binden fazla soru ve çözüm videosuyla öğrencilerin tüm soru tiplerine hâkim olmalarını sağlıyor. Konu anlatım videoları, Millî Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin örnek sorularıyla birlikte geçmiş yıllarda çıkmış sorular da Sebit ürünlerinin zengin içerikleri arasında bulunuyor.

Vitamin LGS’de 28, Raunt’ta ise 50’den fazla soru bankasıyla Türkiye’nin en iyi yayıncılarının kitaplarını bir araya getiren Sebit; öğrencilerin farklı kaynaklar arayarak vakit kaybetmelerinin önüne geçiyor ve sınavlara tüm soru türlerini deneyimleyerek eksiksiz şekilde hazırlanmalarını sağlıyor.