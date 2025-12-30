  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sebit yapay zekâ destekli rehberlik modeliyle sınavlarda fark yaratıyor

Sebit yapay zekâ destekli rehberlik modeliyle sınavlarda fark yaratıyor

Sebit yapay zekâ destekli rehberlik modeliyle sınavlarda fark yaratıyor
Güncelleme:

Türk Telekom iştiraki ve Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit’in yapay zekâ destekli sınavlara hazırlık çözümleri Vitamin ve Raunt, öğrencilerin sınav yolculuklarına yön veren online (çevrim içi) rehberlik hizmetini bir üst seviyeye taşıdı.

Türk Telekom iştiraki ve Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit, lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin yolculuklarına yön vermeyi sürdürüyor. Sebit, yapay zekâ destekli sınavlara hazırlık çözümleri Vitamin ve Raunt’la öğrencilere sunduğu online rehberlik hizmetini bir üst seviyeye taşıdı. Vitamin Kitapları, Vitamin LGS ve Raunt kapsamındaki rehberlik hizmetini daha sistematik ve takip edilebilir bir yapıya kavuşturan Sebit, yeni modelle birlikte öğrencilere düzenli ve canlı rehberlik desteği sunarak öğrencilerin hazırlık süreçlerini daha planlı ve verimli bir şekilde yönetmelerine imkân sağlıyor. Ayrıca LGS ve YKS öğrencileri, hedef belirleme sürecinde ve sınav sonrası tercih döneminde rehber öğretmenlerin profesyonel desteğinden sıkça faydalanıyor.

Düzenli profesyonel destekle hedef odaklı bir sınav yolculuğu 

Yeni sistemle birlikte gerçekleştirilen düzenli rehberlik görüşmeleri; öğrencilere bir uzman eşliğinde ilerledikleri bu süreçte sürekli desteklendiklerini hissettiriyor, bu sayede disiplin ve öz güvenlerinin artmasına katkıda bulunuyor. İki haftada bir gerçekleştirilen görüşmeler sayesinde öğrencinin deneme sonuçları ve çalışma grafikleri analiz edilerek veriye dayalı öğrenciye özel bir çalışma planı hazırlanıyor, her görüşmede kaydedilen ilerleme takip edilerek öğrencinin çalışma motivasyonu artırılıyor. Düzenli rehberlik görüşmeleri öğrencilerin sınav kaygısını yönetmeye destek olurken profesyonel takip sayesinde öğrenciler, duygusal tepkilerini fark ederek yaşam boyu kullanabilecekleri beceriler kazanıyor. Sebit’in bu yenilikçi hizmeti kapsamında 2023 yılından bu yana 150 uzman rehber tarafından öğrencilere 155 bin saatten fazla rehberlik desteği sunuldu, 368 bin görüşme imkânı sağlandı. 

Sebit, öğrencilerin ve velilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

Sebit, Vitamin ve Raunt ürünleriyle öğrencileri sınavlara yapay zekâ desteği sayesinde eksiksiz bir şekilde hazırlayabiliyor. Yapay zekâ destekli kişisel analizlerle oluşturulan öğrenciye özel çalışma sistemleri ve iki haftada bir düzenli olarak gerçekleştirilen online bire bir canlı rehberlik hizmeti Sebit ürünlerinin en güçlü özellikleri olarak öğrencilerin sınav yolculuklarında fark yaratıyor. 

Ayrıca Vitamin LGS 16 bin, Raunt 400 binden fazla soru ve çözüm videosuyla öğrencilerin tüm soru tiplerine hâkim olmalarını sağlıyor. Konu anlatım videoları, Millî Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin örnek sorularıyla birlikte geçmiş yıllarda çıkmış sorular da Sebit ürünlerinin zengin içerikleri arasında bulunuyor.

Vitamin LGS’de 28, Raunt’ta ise 50’den fazla soru bankasıyla Türkiye’nin en iyi yayıncılarının kitaplarını bir araya getiren Sebit; öğrencilerin farklı kaynaklar arayarak vakit kaybetmelerinin önüne geçiyor ve sınavlara tüm soru türlerini deneyimleyerek eksiksiz şekilde hazırlanmalarını sağlıyor. 

Bu Haberleri Kaçırma...

Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede!
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede!
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti
Altın ve gümüş fiyatları adeta çöktü! Baş döndüren hareket
Altın ve gümüş fiyatları adeta çöktü! Baş döndüren hareket
Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu
Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu
Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama
Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama
İslam Memiş'ten 2026 yılında altın ve gümüş fiyatları için endişelendiren uyarı!
İslam Memiş'ten 2026 yılında altın ve gümüş fiyatları için endişelendiren uyarı!
Okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı: İşte yarın eğitime ara verilen iller
Okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı: İşte yarın eğitime ara verilen iller
Takip ettiği 16 yaşındaki çocuğa ateş açtı; başka bir kişiyi vurdu!
Takip ettiği 16 yaşındaki çocuğa ateş açtı; başka bir kişiyi vurdu!
Etiketler Sebit yapay zekâ destekli rehberlik modeli yapay zeka yapay zeka destekli rehberlik yapay zeka destekli rehberlik modeli türk telekom
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'deki yoksulluk oranı ve en yoksul iller belli oldu Türkiye'deki yoksulluk oranı ve en yoksul iller belli oldu Okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı: İşte yarın eğitime ara verilen iller Okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı: İşte yarın eğitime ara verilen iller Sosyal medyada ''operasyon paylaşımı'' operasyonu! Sosyal medyada ''operasyon paylaşımı'' operasyonu! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede! Silivri'deki Daltonlar davasındaki skandal görüntüler sonrası avukatlara gözaltı! Silivri'deki Daltonlar davasındaki skandal görüntüler sonrası avukatlara gözaltı! Fenerbahçe tribün liderine İstanbul'da silahlı saldırı! Fenerbahçe tribün liderine İstanbul'da silahlı saldırı! İstanbul Valiliği'nden kar yağışı alarmı! Saat verildi İstanbul Valiliği'nden kar yağışı alarmı! Saat verildi Bu iddia olay olacak: ''DEAŞ'lı sandıklarınız aslında PKK'lı!'' Bu iddia olay olacak: ''DEAŞ'lı sandıklarınız aslında PKK'lı!'' Yalova irtibatlı DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 100'den fazla gözaltı var! Yalova irtibatlı DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 100'den fazla gözaltı var! Üniversiteli Ayşe'nin katil zanlısı eski polis bir itiraz bir itiraf! Üniversiteli Ayşe'nin katil zanlısı eski polis bir itiraz bir itiraf!
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti Yeni yıl gelmeden zamları gelmeye başladı: Bir sigara markasına 5 TL zam geldi! Yeni yıl gelmeden zamları gelmeye başladı: Bir sigara markasına 5 TL zam geldi! Ünlü futbol yorumcusu eski milli futbolcu yoğun bakımda! Ünlü futbol yorumcusu eski milli futbolcu yoğun bakımda! İstanbul'da lüks oto galeride 11 milyar TL'lik vurgun iddiası! İstanbul'da lüks oto galeride 11 milyar TL'lik vurgun iddiası! Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı tutuklandı Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı değişiyor! Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı değişiyor! İslam Memiş'ten 2026 yılında altın ve gümüş fiyatları için endişelendiren uyarı! İslam Memiş'ten 2026 yılında altın ve gümüş fiyatları için endişelendiren uyarı! Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor! Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor!