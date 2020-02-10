Şebnem Bursalı'nın Gülen ziayreti yeniden gündemde !

İlker Başbuğ'a FETÖ sorusu soran yandaş Şebnem Bursalı'nın Gülen ziyareti yeniden gündemde

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u "FETÖ'cüleri kayırmakla" itham eden Sabah yazarı Şebnem Bursalı'nın, Pensilvanya'da FETÖ lideri Fetullah Gülen'e yaptığı ziyaretin görüntüleri tekrar gündeme geldi.



26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u "FETÖ'cüleri kayırmakla" itham eden Sabah yazarı Şebnem Bursalı'nın, Pensilvanya'da FETÖ lideri Fetullah Gülen'e yaptığı ziyaretin görüntüleri tekrar gündeme geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarıyla gündeme gelen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u 'FETÖ'yü kayırmakla' suçlayan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'nın 2012 yılında Pensilvanya'ya giderek Gülen'i ziyaret ettiğini yazdı.

Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şebnem Bursalı, İlker Başbuğ’a 'Bilerek veya bilmeyerek FETÖ’cülere mi alan ve kadro açtınız?' diye soruyor.

Bursalı’nın FETÖ’yü kayırmakla suçladığı Başbuğ, Ocak 2012’de FETÖ tarafından tutuklandı. Bursalı ise Mart 2012’de Pensilvanya’da Gülen’i ziyaret etti. El insaf..." paylaşımında bulundu.