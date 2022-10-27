Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan Fincancı, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. emniyetteki işlemleri bu sabah sona eren Fincancı, adliyeye sevk edildi.

''GÖREVİNE SON VERİLSİN'' TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şebnem Korur Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesini de talep etti.

Başsavcılık, görevden alma talebine 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu gerekçe gösterdi.

Söz konusu düzenlemeye göre; ''Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliği'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine Sağlık Bakanlığı ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarının talebi üzerine'' mahkemelerce son verilebiliyor.

Eğer Fincancı'nın görevine son verilirse, Türk Tabipleri Birliği mahkemece görevlendirilen heyet tarafından bir ay içinde seçime götürülecek.

FİNCANCI NE DEMİŞTİ?

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

DHA