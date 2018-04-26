Seçim istifaları peş peşe geldi ! İşte görevinden ayrılan isimler

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin başvurusu yapması için bugün son gün.

BURDUR VALİSİ İSTİFA ETTİ

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Dün akşam görevinden istifa eden Yılmaz'ın bugün AK Parti Manisa milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA EDİYOR

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilliğine aday olmak için başkanlık görevinden istifa ediyor.

AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün saat 14.00'da basın toplantısı düzenleyerek milletvekili aday adaylığına başvuracak.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz bir basın toplantısı düzenleyerek milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz adaylık teklifinin AK Parti Genel Merkezi’nden geldiğini söyledi. Yusuf Ziya Yılmaz 19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Bir diğer istifa haberi Konya’dan geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti.

Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı salonunda yaptığı basın toplantısında, istifasını açıkladı.

Konya'ya 2004 yılından itibaren belediye başkanı olarak hizmet verdiğini belirten Akyürek, kentin gelişmesi için bugüne kadar elinden geleni yapmaya çalıştığını, her seçim döneminde artan oy oranlarıyla vatandaşın teveccühünü gördüklerini söyledi.

BİLECİK VALİSİ İSTİFA EDECEK

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde aday adaylığı olacağını açıklayacak.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, bugün AK Parti İl Başkanlığı'nda belediye başkanlığında istifa ederek 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde aday adaylığını açıklayacak. Başkan Yağcı, istifa dilekçesini basın toplantı sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vereceği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUIN DANIŞMANI İSTİFA ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Bozoğlu, 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir 1. Bölge 8’inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. Seçilemeyince 2014 yılında Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevine getirildi, 2015 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı oldu. Bozoğlu, İzmir’den milletvekili adayı olabilmek için kamu görevinden istifa ederek, aday adayı oldu.

