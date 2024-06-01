Seçim kazandıracak/kaybettirecek anket sonucu açıklandı

ASAL Araştırma "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" anketinin sonuçlarını açıkladı. 11 farklı yanıtın geldiği anket sonucunda ilk sırada ise "fikrim yok" diyenler de dahil diğer 10 yanıtın toplamını bile 2'ye katlayan ve siyasi partilere seçim kaybettirecek ya da seçim kazandıracak bir Türkiye gerçeği yer aldı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından 26 ilde yapılan kamuoyu araştırmasında vatandaşlara, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 65.3'ü ekonomi ve hayat pahalılığı yanıtını verdi.



ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2024 Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Mayıs ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 24-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

EN ÖNEMLİ SORUN "EKONOMİ, ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI"

Ankete katılanların yüzde 65.3'ü bu soruya ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bunu yüzde 6.0 oran ile "Mülteciler" cevabını verenler takip etti. "Adalet" yanıtı ise yüzde 4.7 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ekonomi/Hayat Pahalılığı:%65.3

Mülteciler:%6.0

Adalet: %4.7

İşsizlik:%4.3

️Eğitim:%4.0

Güvenlik:%3.6

Deprem:%1.2

️Kürt Sorunu:%1.0

️Diğer:%4.5

️Sorun yok:%2.4

️Fikrim yok/Cevap yok:%3.0