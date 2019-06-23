Seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden Themis Araştırma'dan açıklama

Bugün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinden önce yapılan seçim anketlerinde en doğru sonuca ulaşan araştırma firması Themis Araştırma oldu.

Themis Araştırma'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Themis araştırma 31 mart seçimlerinden 10 gün önce kamuoyunu vermiş olduğu 0,4 hatalı sonuçla

(EKREM İMAMOĞLU 49,3 – BİNALİ YILDIRIM 48,4 ) bilgilendirme başarısını göstermiştir.

Şirketimiz aynı başarıyı 23 haziran seçimlerinde de seçimin 53.4 Ekrem İmamoğlu lehine

sonuçlanacağını öngörerek en başarılı sonucu veren şirket ünvanını muhafaza etmiştir.

Bu başarımızın altında, örnek planlarımızın hassasiyetle yapılmış olması , denek seçimlerimizin de aynı

hassasiyetle tesbit edilmiş olması ve en önemlisi hiçbir etki altında kalmadan, tavizsiz uyguladığımız

bilimsel yöntemler vardır. Bundan sonra da şirketimiz kamuoyunu en sağlıklı bir şekilde

bilgilendirmeye devam edecektir. Bizi izlemeye devam etmeniz dilekleriyle

Themis Araştırma A.Ş. kurucusu Koray Yücel tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Koray Yücel

araştırma sektöründeki kariyerine 1989 yılında Sonar Araştırma’nın Kurucu Genel Müdürü olarak

başlamıştır. 8 yıl boyunca bu görevi ifa ettikten sonra, ortağı olduğu Sonar Araştırma’dan ayrılarak

Sonarka adıyla bir danışmanlık şirketi kurmuş ve 2012 yılında aktif siyasi faaliyetleri nedeni ile

Sonarka şirketinden ayrılmıştır. Koray Yücel, aktif siyasi yaşamını noktalama kararı aldıktan sonra,

Türkiye’deki adaletsizliklere atıfta bulunmak amacıyla Themis Araştırma adıyla yeniden sektöre

dönmüştür.