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Seçime 3 kala Dolar'dan bir zirve daha

Seçime 3 kala Dolar'dan bir zirve daha
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Kritik Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine artık sadece 3 gün kala piyasalar zirveye demir attı. İşte 11 Mayıs Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kritik 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala piyasalardaki yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Dolar TL 19.54'ü de görerek zirve tazeledi. Bu verilere göre TL dolar karşısında yılbaşından bugüne değer kaybı yüzde 4 seviyesinde.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ABD'de enflasyon Nisan'da yıllık yüzde 4,9 oldu. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Açıklanan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,4 artış gösterdi. Piyasanın aylık artış beklentisi de yüzde 0,4 seviyesindeydi. ABD'de Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi ise aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti. Buna göre, aylık artış yüzde 0,4 olurken yıllık artış yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşti.

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin 

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Bitcoin 27 bin 487 Dolar'dan, Ethereum ise 1.829 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 77,14 Dolar'dan işlem görüyor.   

 

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