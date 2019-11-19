Seçimi kaybeden AK Partili aday başhekim oldu

31 Mart yerel seçimleri 3 bin 576 oyla farkı ile kaybeden AKP'li eski Gazipaşa Belediye Başkanı pratisyen doktor Adil Çelik uzman doktorların bulunduğu Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevine atandı. Pratisyen doktor olan Çelik'in, başhekimlik görevine getirilmesi liyakat aykırı olduğu gerekçesiyle tepki çekti.

Sözcü gazetesinden İsmail Akın'ın haberine göre Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 110. maddesine göre, “Hastanelerin uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler ya da iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabipler arasından, Sağlık Bakanlığı’nca atanacak baştabipler tarafından yönetileceği hüküm altına alınmıştır.”

Pratisyen doktor olarak görev yapan Çelik'in, başhekimlik görevine getirilmesi liyakat aykırı olarak nitelendirildi.

YAKIN AKRABASI DİKKAT ÇEKTİ

Önceki başhekim Hasan Sözel'in Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne akademisyen olarak atanmasının ardından bir süre başhekim vekili olarak görev yapan Dr. Şebnem Çelik, amcasının oğlu Adil Çelik'in başhekimlik atanmasının ardından yeniden başhekim yardımcılığı görevine döndü.

