  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Seçmen listeleri askıya çıkıyor

Seçmen listeleri askıya çıkıyor

Seçmen listeleri askıya çıkıyor
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, yarın askıya çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, yarından itibaren seçim kurallarınca askıya çıkarılacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere yarın saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yaptı. Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca yarın yurt dışı seçmen kütüğünün, Türkiye saati ile 08.00'de 'www.ysk.gov.tr' adresinden ilan edilmesiyle de itiraz sürecine geçilecek. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da başlanacak.

 

Etiketler seçmen liste aday
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı
İstanbul'da kentsel dönüşüm başlıyor: O ilçede 2 bin bina yıkılacak
Ramazan kolisi fiyatları uçtu: İşte market market son fiyatlar
Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı
Akşener'den dikkat çeken Muharrem İnce çıkışı: Millet İttifakı'nda...
CHP'de gece yarısı krizi! Kılıçdaroğlu Yavaş ve İmamoğlu ile gizlice görüştü
Dikkat! 5 ile turuncu kodlu sel uyarısı